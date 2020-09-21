Мы запустили в производство силиконовые патрубки и пайпинги! Подробнее »

GazOne

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+38 (050) 710-14-12 WhatsApp, Viber
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123 оф 5

ПРОИЗВОДСТВО ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО И ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

По индивидуальным размерам заказчика

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    Продукты, товары
    Ремень безопасности «РБ-3600» 2-х точечный (автоматический) Автокомплектующие
    • Артикул: РБ-3600 2х-точечный автоматический
    • Вес: 0,5 кг
    • Производитель: Сибеко
    5
    Пассажирское сиденье ЭСПА 420 мм (пластиковые вставки) Пассажирские сиденья
    • Артикул: ЭСПА пассажирское сиденье 420 мм (пластиковые вставки)
    • Вес: 5 кг
    • Производитель: Сибеко
    5
    Система подрессоривания Автокомплектующие
    • Артикул: 80 Hx-Fj17
    • Вес: 20 кг
    • Производитель: Сибеко
    5
    Шторка Автокомплектующие
    • Артикул: Шторка 700*440 мм
    • Размер: 700*440 мм
    • Производитель: Сибеко
    5
    Петли Автокомплектующие
    • Атрибут: 1
    • Атрибут: 2
    • Атрибут: 3
    5
    Подлокотники Автокомплектующие
    • Артикул: A1 Подлокотник пара
    • Вес: 1 кг.
    • Производитель: Сибеко
    5
    Газовые упоры Автокомплектующие
    • Артикул: Газовый упор
    • Вес: 0.1 кг
    • Производитель: Сибеко
    5
    Щетки стеклоочистителя Автокомплектующие
    • Артикул: щетки стеклоочистителя
    • Вес: 0.1 кг
    • Производитель: Сибеко
    5
    Люки Автокомплектующие
    • Артикул: DS 700 A 600x600 R 65 люк
    • Вес: 11 кг
    • Производитель: Сибеко
    5
    Кронштейны Автокомплектующие
    • Код: указан по номеру
    • Цвет: желтый, синий, хром, матовый, светло-серый
    • Производитель: Сибеко
    5
    Поручни ременные Автокомплектующие
    • Артикул: DS/С поручень ременной
    • Вес: 0.1 кг
    • Производитель: Сибеко
    5
    Ремень безопасности «РБ-3200» 2-х точечный (статический) Автокомплектующие
    • Артикул: РБ-3200 Статический 2х точечный
    • Вес: 0.5 кг
    • Производитель: Сибеко
    5
    Подножка (аппарель) Автокомплектующие
    • Артикул: DS/TB02 -920 Аппарель
    • Вес: 37 кг
    • Производитель: Сибеко
    5
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      О нас
      О нас
      Наша компания самая динамичная среди всех

      Компания GazOne – один из лидеров по производству и поставке запчастей на автомобильный рынок Украины. Ответственное отношение к работе, использование новейшего оборудования, налаженное производство позволяет оптимизировать ценовую политику и продавать товары по максимально низким ценам.

      Завод по производству запчастей выпускает детали для различных видов транспортных средств. Широкий ассортимент и значительные конкурентные преимущества обеспечили популярность компании в среде партнеров и покупателей.

      Наши успехи
      2000

      производимых запчастей

      1000

      довольных клиентов

      9999

      средний чек, грн

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        Наши преимущества
        Клиентоореинтированность

        Надежные и прозрачные отношения между производителем и заказчиком.

        Ценообразование

        Оптимальные стоимость, сроки производства и доставки.

        Контроль качества

        Возможность контроля производства на всех его стадиях.

        Собственное производство запчастей

        Основной специализацией GazOne является производство и продажа автозапчастей. Мы выпускаем запасные детали и ремонтные комплекты для всех видов транспортных средств: запчасти для автобусов, легковые автомобили, грузовой транспорт, техника сельскохозяйственного назначения, экскаваторы и другой спецтехника.

        На заводском конвейере выпускаются детали рулевого управления, элементы подвески, трансмиссии, тормозных устройств, а также ремонтные комплекты для отдельных узлов и механизмов транспортных средств: двигателя, электрооборудования, ходовой части, выхлопной системы.

        При необходимости опытные специалисты разработают и подготовят персонализированные ремкомплекты для агрегатов автомобильного парка вашей организации. Составы наборов для ремонта будут сформированы из надежных проверенных комплектующих.

        производство и продажа автозапчастей

        GazOne – надежный партнер, так как обладает необходимыми интеллектуальными ресурсами и производственными мощностями для создания товара от макета до серийного выпуска. Наши изделия характеризуются высокими эксплуатационными свойствами, высоким покупательским спросом.

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        +38 (050) 710-14-12
        г. Харьков, 61064, Полтавский Шлях, 123 оф. 5
        Пн-Пт: 10:00-17:00
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