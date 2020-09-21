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Компания GazOne – один из лидеров по производству и поставке запчастей на автомобильный рынок Украины. Ответственное отношение к работе, использование новейшего оборудования, налаженное производство позволяет оптимизировать ценовую политику и продавать товары по максимально низким ценам.
Завод по производству запчастей выпускает детали для различных видов транспортных средств. Широкий ассортимент и значительные конкурентные преимущества обеспечили популярность компании в среде партнеров и покупателей.
производимых запчастей
довольных клиентов
средний чек, грн
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Надежные и прозрачные отношения между производителем и заказчиком.
Оптимальные стоимость, сроки производства и доставки.
Возможность контроля производства на всех его стадиях.
Основной специализацией GazOne является производство и продажа автозапчастей. Мы выпускаем запасные детали и ремонтные комплекты для всех видов транспортных средств: запчасти для автобусов, легковые автомобили, грузовой транспорт, техника сельскохозяйственного назначения, экскаваторы и другой спецтехника.
На заводском конвейере выпускаются детали рулевого управления, элементы подвески, трансмиссии, тормозных устройств, а также ремонтные комплекты для отдельных узлов и механизмов транспортных средств: двигателя, электрооборудования, ходовой части, выхлопной системы.
При необходимости опытные специалисты разработают и подготовят персонализированные ремкомплекты для агрегатов автомобильного парка вашей организации. Составы наборов для ремонта будут сформированы из надежных проверенных комплектующих.
GazOne – надежный партнер, так как обладает необходимыми интеллектуальными ресурсами и производственными мощностями для создания товара от макета до серийного выпуска. Наши изделия характеризуются высокими эксплуатационными свойствами, высоким покупательским спросом.
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